ميناء دمياط يتعامل مع 24 سفينة متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 25 سفينة متنوعة.

و أوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت55009 طن، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13231 طن، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1107 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات، و حاصلات زراعية، و فواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات و الأردن و إيطاليا و هولندا، و أسبانيا و بلجيكا و أمريكا و مالطا، و ألمانيا و إنجلترا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 245 حاوية مكافئة، و الحاويات الترانزيت 1920 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 49718 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 2510 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4024 شاحنة.