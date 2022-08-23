زيلينسكي يتعهد باستعادة شبه جزيرة القرم

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيادة بلاده على شبه جزيرة القرم خلال مؤتمر دولي بشأن وضع شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود.



وقال زيلينسكي: "أود أن تعلموا جميعا أننا سنعود تحت أي ظرف". واتهم أطرافا في المجتمع الدولي بالتعتيم على ضم روسيا لشبه الجزيرة فى 2014 وجعلها قضية غير مهمة .



وأضاف: "تم تحويل مكان من الجنة إلى منطقة بائسة وتابعة، ولمنطقة سياجات مرتفعة وأسلاك شائكة وفوضى".



وذكر زيلينسكي للأوكرانيين أن شبه جزيرة القرم لم تكن مجرد جزء من منطقة "بالنسبة لأوكرانيا، تعتبر القرم جزءا من شعبنا وجزءا من مجتمعنا".



وحذر دبلوماسيون أمريكيون من أن روسيا تستعد لهجمات مكثفة على البنية التحتية المدنية الأوكرانية والمنشآت الحكومية في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.



وحثت السفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكيين على مغادرة البلاد. وحذر زيلينسكي في وقت سابق من احتمال محاولة الكرملين شن هجوم "وحشي بصورة غير عادية ".



ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفجير السيارة الذي أسفر عن مقتل داريا دوجينا، ابنة أحد حلفائه السياسيين بأنه "جريمة وضيعة".



وجاءت التصريحات بعدما اتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي القوات الخاصة الأوكرانية بتدبير الهجوم يوم السبت الماضي. ونفت أوكرانيا أي دور لها في الهجوم.