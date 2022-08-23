قال المتحدث باسم الحرس البحري في تونس حسام الجبابلي، اليوم الثلاثاء، إن 7 مهاجرين لا يزالون في عداد المفقودين اثر غرق قارب قبالة سواحل مدينة المنستير شرق البلاد، مشيرا إلى تصاعد عمليات الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الكياك.



وأفاد الجبابلي بأن المركب غرق في المياه الدولية على بعد 43 ميلا من سواحل المنستير منذ يوم 14 من الشهر الجاري.



كان القارب يقل تسعة مهاجرين، نجا منهم اثنان إثر تلقي المساعدة من قوارب الصيد القريبة، ووفق إفادة الاثنين، فإن جميع من كانوا على متن القارب تونسيون.



وقال الجبابلي إن من بين المفقودين امرأة وابنها، فيما لا تزال عمليات التمشيط مستمرة.



وتنشط عمليات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية بشكل أكبر خلال فترة الصيف على الرغم من حوادث الغرق المتكررة.



ودفعت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة في تونس الآلاف إلى شق طريقهم عبر البحر نحو الجزر الإيطالية القريبة لتكون نقطة استقرار أو عبور إلى مناطق أخرى داخل الاتحاد الأوروبي للبحث عن فرص حياة أفضل.



وأوضح الجبابلي أن السواحل الشرقية في مناطق المنستير وسوسة ونابل شهدت خلال شهر واحد فقط 94 عملية هجرة غير شرعية.



وتابع الجبابلي "هناك ظاهرة جديدة تتمثل في استخدام قوارب الكياك في عمليات الهجرة غير الشرعية، سجلنا 70 عملية هجرة على الكياك لا سيما من سواحل الهوارية وقليبية".



ووفق وزارة الداخلية الإيطالية وصل أكثر من 7500 تونسي إلى إيطاليا بطرق غير شرعية هذا العام وحتى نهاية يوليو الماضي.