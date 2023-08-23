بوتين: سيتم العمل في مجموعة بريكس على توسيع استخدام العملات المحلية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيتم العمل في مجموعة بريكس على توسيع استخدام العملات المحلية.

وأضاف خلال كلمته ألقاها عبر تقنية الفيديو، في اليوم الثاني من قمة تجمع بريكس، اليوم الأربعاء، أنه خلال رئاسة روسيا المقبلة لتجمع بريكس، سيتم العمل على تسهيل تطبيق القرارات المتعلقة بتوسيع المجموعة.

وأشار إلى أنه سيتم توسيع استخدام العملات المحلية وتعزيز التعاون بين الوكالات المالية في دول المجموعة.

ولفت بوتين إلى أن بعض الدول تحاول فرض هيمنتها وسياستها الاستعمارية الجديدة، متابعا: «سنسعى عبر رئاستنا القادمة للمجموعة لعقد اجتماعات دورية وسنعمل على مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال».

وعبر عن تطلعه إلى تعاون بين دول مجموعة بريكس عبر شبكة ابتكار مشتركة واستخدام الذكاء الاصطناعي، داعيا للسعي للحفاظ على الهيمنة في العالم أدى إلى أزمة في أوكرانيا بمساعدة الدول الغربية.

ونوه بأن مجموعة بريكس تطالب بنظام عالمي منصف قائم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وانطلقت أمس الثلاثاء في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، قمة مجموعة دول «بريكس»، في مسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، وتتصدر مناقشاتها توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف.

وتضم مجموعة بريكس، كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40%، من سكان العالم.