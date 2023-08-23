 هيئة الطيران المدني الروسية: قائد فاجنر لقي حتفه في حادث تحطم طائرة خاصة - بوابة الشروق
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هيئة الطيران المدني الروسية: قائد فاجنر لقي حتفه في حادث تحطم طائرة خاصة

صورة متداولة
صورة متداولة

نشر في: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 8:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 8:31 م

 

قالت هيئة الطيران المدني الروسية إن قائد "فاجنر" لقي حتفه في حادث تحطم طائرة خاصة.

 

بحسب ما ذكر وكالة الأنباء الروسية "تاس"، في خبر عاجل منذ قليل.

 

وأضافت هيئة الطيران المدني الروسية، أن قائد فاجنر كان على متن الطائرة التي تحطمت شمال موسكو.  

 


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