طائرات مسيرة روسية تقصف مخزن حبوب بالقرب من نهر الدانوب

ذكر مجلس مدينة أوديسا، أن مخزن حبوب ومجمع شحن بالقرب من نهر الدانوب تعرضا للقصف؛ ما أسفر عن وقوع أضرار في هجوم بطائرات مسيرة في منطقة أوديسا خلال الليل.

وقال مجلس المدينة عبر تلجرام، إنه تم إسقاط تسع طائرات مسيرة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتستخدم أوكرانيا موانئ على نهر الدانوب لتصدير الحبوب بعد أن أنهت روسيا اتفاقية تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود.

ويشار إلى أن روسيا تحظر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أوديسا وموانئ البحر الأسود الأخرى منذ منتصف يوليو الماضي، بعد انسحابها من اتفاق بشأن الحبوب مع أوكرانيا، كان يحظي بدعم دولي.

وهددت روسيا أيضا السفن التي ترسو في موانئ أوكرانية، بسحب كل الضمانات الأمنية السابقة الخاصة بها.

وتعرضت موانئ على نهر دانوب، بعضها يقع على بعد مئات الأمتار من رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الجهة المقابلة للنهر، للهجمات الجوية عدة مرات.