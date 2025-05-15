الرئيس السوري: التزمنا بالإصلاح الاقتصادي وندعو العالم للمساهمة في الإعمار

أعرب الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، عن شكره لكل الزعماء العرب والأجانب الذين وقفوا إلى جانب سوريا خلال الأشهر الماضية. وقال إن سوريا بعد اليوم لن تكون ساحة لصراع.

وشكر الرئيس الشرع في كلمة متلفزة بثت عبر قناة الإخبارية السورية: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي وأمير دولة قطر والرئيس الإماراتي وملك الأردن والرئيسان التركي والفرنسي".

وشكر الشرع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على مساعيه للطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع العقوبات "استجاب الرئيس ترامب لكل هذا الحب، فكان قرار رفع العقوبات قرارا تاريخيا شجاعا، ولقاؤنا بالرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون، الذي أبدى استعداده مبكراً لرفع العقوبات عن سوريا، ومعه في ذلك أهم دول الاتحاد الأوروبي كألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، كما سارعت بريطانيا إلى رفع العقوبات عن سوريا الحبيبة، وكذلك ليبيا والجزائر والمغرب والسودان والأشقاء في اليمن السعيد، ودولة الرئيس محمد شياع السوداني، الذي أبدى رغبته في إعادة العلاقات السورية العراقية وحرصت الدول الشقيقة وشعوبها على مشاركة السوريين فرحتهم، وبدأت نافذة الأمل تطل وتشرف على مستقبل واعد، غير أن سوريا مكبلة بأعباء الماضي وآهاته".

وأكد الرئيس السوري على التزامه بالتشريعات الاقتصادية، قائلا "نؤكد أن سوريا تلتزم بتعزيز المناخ الاستثماري وتطوير التشريعات الاقتصادية وتقديم التسهيلات الكفيلة بتمكين رأس المال الوطني والأجنبي من الإسهام الفاعل في إعادة الإعمار والتنمية الشاملة، ونرحب بجميع المستثمرين من أبناء الوطن في الداخل والخارج ومن الأشقاء العرب والأتراك والأصدقاء حول العالم وندعوهم للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات".

وأضاف :"إن سوريا تعاهدكم أن تكون أرض السلام والعمل المشترك... سوريا بعد اليوم لن تكون ساحة لصراع النفوذ ولا منصة للأطماع الخارجية ولن نسمح بتقسيم سوريا... سوريا لكل السوريين".