قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن تكتل بريكس يسعى للعمل من أجل الاستدامة الدائمة وازدهار دول المجموعة.

وأضاف خلال كلمته في اليوم الثاني من القمة، اليوم الأربعاء،أن هناك إصرارا كاملا على أن تحقق شراكة دول مجموعة بريكس، التعافي الاقتصادي العالمي الشامل.

وأشار إلى أن شراكة بريكس تعتبر محركا أساسيا للنمو العالمي، مؤكدا العمل المشترك من أجل تمكين الدول النامية من تحقيق التنمية الشاملة.

ولفت إلى أن تكتل بريكس ييحث خلال انعقاده، العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، مشددا على أن الفقر وانعدام المساواة من أهم التحديات القائمة حاليا.

ونوه بأنه تم اختيار موضوع بريكس وإفريقيا من أجل تعزيز التعاون مع القارة، مؤكدا التزام دول التكتل بمساعدة الدول الإفريقية على تحقيق النمو.

ودعا للحصول على السلع والخدمات في قارة إفريقيا بشكل متساوٍ، لافتا إلى أنّ التجارة الإفريقية تمثل محركا أساسيا للأسواق.

وأشار إلى أنه من الضروري أن تكون السلع الإفريقية قادرة على التنافس في الأسواق العالمية، داعيا الدول الصناعية بالعمل على تقديم الدعم للبلدان النامية.

وانطلقت أمس الثلاثاء في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، قمة مجموعة دول «بريكس»، في مسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، وتتصدر مناقشاتها توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف.

وتضم مجموعة بريكس، كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40%، من سكان العالم.