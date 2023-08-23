الحكومة العسكرية في ميانمار تعلن خططا لإجراء تعداد سكاني في أكتوبر 2024

أعلنت الحكومة العسكرية في ميانمار اليوم الأربعاء، خططا لإجراء تعداد سكاني على مستوى البلاد خلال أول أسبوعين من شهر أكتوبر من عام 2024، في جدول زمني يشير إلى تأخير محتمل في إجراء الانتخابات العامة، وهي أول خطوة لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

وفي بيان لها، نقلت وزارة الإعلام في ميانمار عن نائب رئيس المجلس العسكري سوي وين، القول إنه سيتم حصر التعداد السكاني التجريبي في 20 من أصل 330 بلدة في البلاد، في أكتوبر من عام 2023، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاربعاء.

جدير بالذكر أن ميانمار قامت بحصر التعداد السكاني آخر مرة في عام 2014، ويبلغ عدد سكانها حاليا 55 مليون نسمة، بحسب وزارة السكان.