ميشيل يانكون: فخور بتواجد حراس الأهلي في منتخب مصر

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أعرب ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، عن سعادته بتواجد ثلاثي الفريق محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء، ضمن اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر في مباراتي كاب فيردي وبتسوانا.

وشارك ميشيل يانكون صورة لقائمة منتخب مصر المستدعاة من جانب حسام حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» معلقا عليها:" فخور بالحراس بتوعي" مع إشارة لثلاثي حراس مرمى الأهلي الشناوي وشوبير وحمزة علاء.

وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن قائمة الفراعنة الأولية لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا، وشهدت القائمة وجود 4 حراس من ضمنهم ثلاثي الأهلي «الشناوي وشوبير وحمزة».