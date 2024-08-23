المحكمة العليا في فنزويلا تؤكد فوز مادورو بالإنتخابات الرئاسية المتنازع عليها

قالت المحكمة العليا في فنزويلا يوم الخميس إنها أكدت فوز الرئيس الحالي للبلاد نيكولاس مادورو في الانتخابات الأخيرة التي جرت في البلاد.

وكانت هيئة الإنتخابات قد أعلنت رسميا مادورو، والذي يتولى منصبه منذ عام 2013، فائزا في الانتخابات في 28 يوليو الماضي. ومع ذلك، لم تنشر بعد النتائج التفصيلية للدوائر الانتخابية .

وكانت المحكمة العليا، التي تعتبر موالية للحكومة، قد راجعت وثائق الانتخابات. وقالت رئيسة المحكمة كاريسليا رودريجيز إنها أقرت فوز مادورو. وأضافت أن القرار لا يمكن استئنافه.

وتوجه المعارضة اتهامات للحكومة بالتزوير الانتخابي وتزعم فوز مرشحها إدموندو جونزاليس.

وقال جونزاليس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن قرار المحكمة باطل. وكتب أن السيادة للشعب ولا يمكن نقلها.

واعترفت عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بفوز جونزاليس في الانتخابات.

وكتبت مجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة في تقرير أولي أن الانتخابات لم تستوف "تدابير النزاهة والشفافية" المطلوبة لاعتبارها ذات مصداقية.