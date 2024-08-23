 تركيا: تحييد 16 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمال العراق - بوابة الشروق
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تركيا: تحييد 16 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

د ب ا
نشر في: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 4:37 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 4:37 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 16 عنصرا من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " الانفصالي شمال العراق.
وقالت في بيان، اليوم الجمعة، إن العناصر المسلحة تم تحييدهم في مناطق هاكورك وأسوس وكارا ومتينا شمال العراق،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية .
وفي 17 أبريل 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كيه كيه " في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمالي العراق.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.


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