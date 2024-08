أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع الألماني إلكاي جوندوجان، قادمًا من برشلونة الإسباني، بعدم موسم واحد قضاه مع الفريق الكتالوني.

وعاد جوندوجان إلى مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، بعدما انضم إلى برشلونة في الموسم الماضي من الفريق الإنجليزي.

وكتب مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي: «أتم مانشستر سيتي صفقة إعادة التوقيع مع إلكاي جوندوجان من برشلونة لمدة عام واحد، بشرط الحصول على التصريح الدولي».

وسبق لجوندوجان اللعب لمدة سبع سنوات مع السيتي قبل الانتقال إلى فريق الدوري الإسباني في يونيو 2023، بعد 16 يومًا فقط من قيادة السيتي إلى ثلاثية تاريخية بفضل الفوز على إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول.

وسيظهر النجم الألماني مع مانشستر سيتي في الموسم الجديد بقميص يحمل الرقم 19.

خلال فترة ولايته الأولى الرائعة في النادي، فاز الألماني بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وأربعة كؤوس رابطة، ودرع المجتمع مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وخاض 304 مباراة وسجل 60 هدفًا.

وخاض جوندوجان في الموسم الماضي 51 مباراة بقميص البلوجرانا في جميع المسابقات.

