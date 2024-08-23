محافظ أسيوط يؤكد أهمية متابعة التصالح في مخالفات البناء ويشيد بجهود مركز ديروط

شدد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والأحياء، داعيًا إلى الإشراف الكامل على لجان تلقي الطلبات في المراكز التكنولوجية بكل مركز.

يأتي ذلك ضمن إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، التي تهدف إلى تسريع إجراءات التصالح وتقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم.

وأشار المحافظ إلى أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء، وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، الذي ينظم اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وفي هذا السياق، تفقد محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، المركز التكنولوجي بالمركز، للاطمئنان على سير العمل في ملفات التصالح.

ووجه بضرورة تحسين تقديم الخدمات وتذليل العقبات أمام المواطنين، بالإضافة إلى مراجعة شهادات البيانات، مما يعزز نسبة الإنجاز في هذا الملف الهام. كما تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم على مدار الساعة.

تشمل الأرقام المخصصة لهذه الغرض: (2135858/088)، (2135727/088)، و(2135670/088)، بالإضافة إلى إرسال الصور والشكاوى عبر تطبيقات (واتس آب) و(تليجرام) على الرقم (01066628906).

يمكن أيضًا التواصل من خلال رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) عبر بوابة الشكاوى الإلكترونيةwww.shakwa.eg.