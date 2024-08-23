رئيس شعبة الأدوية: انفراجة منذ شهر في الأصناف التي شهدت نقصا

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك انفراجة منذ شهر في الأدوية التي كانت تشهد نقصا بالسوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن هذه الانفراجة تشهد أدوية الضغط والسكري والمضادات الحيوية والإسهال والحساسية.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة لضمان وجود توازن في الأدوية المتاحة للسوق، حيث يتم التفتيش على الصدليات التي تحصل على كمليات أكبر مما يتم استهلاكه.

وتحدث عن أزمة الإنسولين، قائلًا إنه تم ضخ 950 ألف عبوة إنسولين، داعيا من لا يعثر على العلاج أن يتواصل مع صدلية الإسعاف التي يتوفر لديها 13 فرعًا.

وأوضح أنه يمكن من خلال الاتصال على الرقم 16682 التأكد من توفر العلاج والتوجه للصيدلية المتاحة به، بدلًا من التكدس في صيدلية الإسعاف بمنطقة وسط البلد.