مقتل 27 وإصابة 16 في حادث حافلة في نيبال

قالت الشرطة النيبالية إن 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون بعد انحراف حافلة تقل سياحا هنود عن الطريق وانزلقها إلى أسفل منحدر جبلي إلى ضفة نهر في وسط نيبال اليوم الجمعة.

وذكر قائد الشرطة المحلية رابيندرا ريجمي أن فريق البحث انتشل جميع الأشخاص الـ43 الذين كانوا على متن الحافلة.

وقال ريجمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه قد "تم نقل المصابين جوا إلى كاتماندو حيث يتلقون العلاج"، مضيفا أن جميعهم مواطنون هنود.

وأمضت قوات الأمن النيبالية عدة ساعات في عمليات البحث وانتشال الجثث، وهي مهمة صعب منها ارتفاع منسوب نهر مارسيانجدى إثر هطول أمطار موسمية استمرت لعدة أيام.

وكانت الحافلة في طريقها من بوكارا إلى كاتماندو عندما وقع الحادث حوالي الساعة 11:30 صباحا (0630 بتوقيت جرينتش) في أينباهارا، على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب غرب كاتماندو.

ولم تتضح أسباب الحادث على الفور، لكن المنطقة شهدت هطول أمطار متكررة في الأيام الأخيرة، وهو ما قد يكون سببا في وقوع الحادث.