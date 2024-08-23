رفضت محكمة الجنايات المستأنفة الاستئناف المقدم من متهم بهتك عرض طفلة كان قد خطبها من والدها، ثم تزوجها عرفياً دون علم ذويها وحملت منه، حيث أيدت حكم حبسه لمدة عام واحد.

وجهت النيابة العامة للمتهم "أ.ع" تهمة هتك عرض الطفلة المجنى عليها، كونه عاشرها معاشرة الأزواج بغير قوة أو تهديد في منطقة الموسكي، وذلك لأنها لم تكن قد بلغت السن القانوني.

حيثيات محكمة الجنايات

وجاء في حيثيات المحكمة أنها استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها بعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وما دار في جلسة المحاكمة، حيث تبيّن أن العلاقة بين المجنى عليها والمتهم استمرت نحو ثلاث سنوات.

خطوبة وزواج عرفي



كشفت حيثيات المحكمة أن المتهم قام بخطبة المجنى عليها من والدها، ثم تزوجها عرفياً دون علم ذويها. صعد المتهم إلى مسكن المجنى عليها أثناء تواجدها بمفردها، وعاشرها معاشرة الأزواج برضاها. بعد عدة أشهر، وضعت المجنى عليها مولودها داخل مسكنها، وعند اكتشاف ذويها للواقعة، نقلوها ومولودتها إلى المستشفى، حيث تبين وفاة الأخيرة.

اعتراف المتهم

أقر المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة، كما أقر الحاضر مع المتهم بجلسة المحاكمة بارتكاب المتهم للواقعة.