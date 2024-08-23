يعود الإعلامي أسامة كمال، لتقديم برنامج "مساء dmc" في التاسعة مساء غدا السبت، على شاشة dmc، وذلك بعد إجازة استمرت 40 يوما تقريبا.

وبمناسبة العودة، نشر "كمال" عبر حسابه الشخصي عن برومو البرنامج في موسمه الجديد، والذي يكشف عن فلسفة الحلقات التي سيتم تقديمها، على الشاشة، خلال الفترة المقبلة.

يؤكد البرومو، أنه في عالم مضطرب وأحداث دولية ومحلية متلاحقة، يعود أسامة كمال ليبحث عن الحقيقة، ما بين حكومة تحاول إيجاد الحلول وشعب يبحث عن الأفضل في ظل أزمات ومؤمرات دولية، مشددا على أن برنامج مساء dmc هو محاولة لتقريب وجهات النظر بين الآمال والممكن، بين الأفكار البراقة وبين واقعية الحياة، يدرس تجارب الناجحين ويحللها ويعرض أسباب الفشل وطرق النجاح.

الإعلامي أسامة كمال، ارتبط ببرنامج مساء دي إم سي، منذ انطلاقة قناة dmc عام 2017، حيث شارك في تقديمه لعدة سنوات، ثم انتقل إلى قناة المحور مقدما لبرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، قبل أن يعود مرة أخرى لبرنامج "مساء dmc بدءا من سبتمبر الماضي، لمدة 4 أيام أسبوعيا من السبت وحتى الثلاثاء.