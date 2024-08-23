أمين المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة: الأوقاف المصرية تتلمس هموم الأمة مما يجد في حياتها من المشكلات

وصل الشيخ الدكتور عبد الله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، إلى القاهرة اليوم، للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 25 - 26 أغسطس الجاري تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".

وقال المصلح إن وزارة الأوقاف المصرية ما زالت تتلمس هموم الأمة في كثير مما يجدّ في حياتها من المشكلات والقضايا، وما يرد على المسلمين في احتياجاتهم تتلقفها ثم تأتي بعلماء الأمة من مشارق الأرض ومغاربها وتضع بين أيديهم هذه المطالب ليقوموا بها وهم أمناء من الله على هذه الأمة، هم العالمون بعلم الشريعة يقومون بوضع حلول إرشادية مضيئة وفق منهج كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف المصلح، أن الوزارة موفقة وأقولها وبكل صدق وفي عهد وزيرها الجديد العالم أسامة الأزهري الذي يوم أن التقيت به وجدت فيه من العلم والخلق والفضل ما يجعل الإنسان يحمد الله على أن بوأ لمصر هذا الوزير في منصب وزير الأوقاف والذي يعلم كل من في العالم أهميته، ذلك الرجل المناسب في هذا الموقع بالذات، وفقه الله، ووفق جميع إخوته، وبارك في جهد علماء الأمة من أجل أن يضيئوا الطريق للسائرين إلى الله.

وفي سياق متصل، وصل شودري سالك حسين وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان بدولة باكستان إلى القاهرة اليوم للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.