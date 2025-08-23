رونالدو يتحدى محرز في التشكيل الرسمي لنهائي السوبر السعودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن خوخى جيسوس، المدير الفنى للنصر، تشكيل العالمي لمباراة أهلي جدة في نهائي كأس السوبر السعودي في هونج كونج.

وحجز النصر بطاقة الصعود الأولى إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بتغلبه على الاتحاد بنتيجة 2 – 1، بينما خطف الأهلي بطاقة الصعود الثانية بعدما حقق فوزاً عريضًا على القادسية بنتيجة 5 – 1.

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماثيوس بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيجو مارتينيز – أيمن يحيى

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري – كينجسلي كومان

الهجوم: كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس - ويسلى تيكسيرا

وجاء تشكيل أهلي جدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماتيو دامس – روجر إيبانيز – ميريح ديميرال – علي مجرشي

خط الوسط: إنزو ميلوت – فرانك كيسييه – رياض محرز

الهجوم: جالينو – فراس البريكان – إيفان توني