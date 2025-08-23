ارتفاع سعر رغيف الخبز إلى 200 جنيه في الخرطوم وسط احتجاجات ودعوات للمقاطعة

أعلن عدد من المخابز في العاصمة السودانية الخرطوم وولايات أخرى رفع أسعار الخبز .

ووفق تقرير نشرته منصة "الراي السوداني"، ارتفع سعر الرغيف الواحد من 150 إلى 200 جنيه سوداني، ما يعني أن المواطن بات يحصل على 5 أرغفة فقط مقابل ألف جنيه، في وقت تعاني فيه البلاد من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي شهدتها في تاريخها الحديث.

وأشار التقرير، إلى انطلاق دعوات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة شراء الخبز، احتجاجًا على ما وصفه المواطنون بأنه زيادة غير مبررة في الأسعار، وسط اتهامات مباشرة لأصحاب المخابز باستغلال الأزمة الراهنة لتحقيق أرباح على حساب المستهلكين الذين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة.

ووفق التقرير، "ترافقت هذه الدعوات مع تداول مقاطع مصورة تظهر احتجاجات متفرقة في عدد من أحياء الخرطوم، إلى جانب منشورات تطالب سلطات الولاية بالتدخل العاجل لفرض رقابة صارمة على الأسعار، وفتح تحقيق شفاف حول أسباب هذه الزيادة المفاجئة، خاصة في ظل ما وصفه مراقبون بانعدام الوضوح في تحديد تكاليف الإنتاج الفعلية".

وأرجع أصحاب المخابز قرارهم بزيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف المواد الأساسية مثل الدقيق والزيت والوقود، معتبرين أن هذه العوامل تمثل السبب الرئيسي وراء التعديل الأخير في سعر الخبز.

وأعرب مراقبون اقتصاديون عن قلقهم من أن تؤدي هذه الزيادات المتزامنة إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل عام.