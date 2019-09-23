ارتفاع سعر بيتكوين وتراجع الريبل وإثريوم ولايتكوين أمام الدولار الأمريكي

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 2ر0%منذ الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى تسعة آلاف و987 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة الريبل المشفرة انخفض بنسبة 9ر3%إلى 28سنت، وهي حاليا أقل بنسبة 92% من اعلى سعر لها بلغ 32ر3 دولار في 4 يناير 2018. وانخفضت حتى الآن بنسبة 24%.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 5ر2% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين تسعة آلاف و845 دولار وعشرة آلاف و093 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 49% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.

وانخفضت عملة إثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 6ر2% إلى 210 دولار.

كما تراجعت عملة لايتكوين بنسبة 9ر0% إلى 72 دولار.