منظمة الصحة العالمية ترحب بإعلان الأمم المتحدة حول التغطية الصحية الشاملة



رحبت منظمة الصحة العالمية بإعلان الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة، والذي اشتمل على مجموعة من الالتزامات الصحية التي تم تبنيها على هذا المستوى.

وقال الدكتور تيدروس ادهانوم مدير عام المنظمة، وفقا لبيان صادر عن المنظمة اليوم الإثنين، إن الإعلان يمثل علامة بارزة للصحة العالمية والتنمية وأن العالم ظل 11 عاما للوفاء بأهداف التنمية المستدامة، وأن التغطية الصحية الشاملة هي المفتاح لضمان حدوث ذلك، لافتا إلى أن التغطية الصحية الشاملة هى خيار سياسي وأن قادة العالم اليوم أشاروا إلى استعدادهم لتبنى هذا الخيار.

وأشارت منظمة الصحة إلى أن الإعلان جاء بعد يوم من إعلانها وشركائها عن الحاجة إلى مضاعفة التغطية الصحية من الآن وحتى 2030 أو ترك ما يصل الى 5 مليارات شخص غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية.

وذكرت المنظمة أنه وفقا للإعلان التزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة من خلال الاستثمار في أربعة مجالات رئيسية حول الرعاية الصحية الأولية.

ونوهت المنظمة إلى أن هذه الآليات تشمل ضمان ألا يعانى أى شخص من مصاعب مالية لاضطراره دفع نفقات الرعاية الصحية على نفقته، وتنفيذ تدخلات صحية عالية التأثير لمكافحة الأمراض وحماية صحة المرأة والطفل.