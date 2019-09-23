آبي يناقش الاتفاق التجاري الياباني الأمريكي والقضية الإيرانية في نيويورك

غادر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بلاده، اليوم الاثنين، متوجها إلى الولايات المتحدة؛ لحضور قمة الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، خلال الأسبوع الجاري.

ويضع آبي في اعتباره مناقشة صفقتين هما الاتفاق التجاري الياباني الأمريكي والاتفاق النووي الإيراني في ظل ارتفاع حدة التوترات في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني.

ومن المقرر أن يلقي آبي خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد الثلاثاء، والذي سيركز فيه على دعم اليابان للنهج متعدد الأطراف في معالجة القضايا العالمية التي تتراوح بين تغير المناخ والحطام البلاستيكي البحري.

كما سيلتقي رئيس الوزراء الياباني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد غد الأربعاء، إذ من المحتمل توقيع اتفاقية تجارية ثنائية بعد المفاوضات التي بدأت منذ تهديد واشنطن بزيادة التعريفات الجمركية على السيارات التي تستوردها من اليابان.

ويعتزم وزير الخارجية وكبير المفاوضين اليابانيين توشيميتسو موتيجي، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، الانتهاء من العمل على هذه الصفقة.

وعلى الرغم من تصدر القضايا التجارية قائمة جدول أعمال لقاء آبي وترامب ، إلا أنه من المقرر أن يتطرقا لمناقشة القضية الإيرانية وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، وسيدعو آبي إلى الحوار مع إيران نظرا لأهمية الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لطوكيو باعتبارها أهم مصدر للطاقة في اليابان.

كما سيلتقي رئيس الوزراء الياباني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل اجتماعه مع ترامب؛ للتأكيد على أهمية المحادثات مع الولايات المتحدة وسيشجع إيران على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي 2015، وذلك في ظل سعي آبي للتوسط بين طهران وواشنطن.

ومن المقرر أن يعقد آبي أيضا سلسلة من الاجتماعات على هامش قمة الجمعية العامة مع ملك الأردن عبد الله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك.

كما سيجتمع كبير المفاوضين اليابانيين توشيميتسو موتيجي مع عدد من نظرائه من بينهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا في ظل تدهور العلاقات الثنائية.