أول تصريح من رونالدو بعد فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الإثنين رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن هوية الفائز بجائزة اللاعب الأفضل في العالم "ذا بيست" للموسم الماضي.

يذكر أن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، هو من فاز بجائزة الفيفا هذا العام، بعد أن رشح لحصدها ضمن القائمة النهائية التي ضمت أيضا كل من رونالدو والمدافع الهولندي فرجيل فان دايك.

وغاب رونالدو عن حضور حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل أو "ذا بيست" الذي أقيم مساء اليوم بمدينة ميلانو الإيطالية، وأرجع البعض غياب النجم البرتغالي إلى معاناته من إصابة عضلية.

وقال رونالدو عبر "انستجرام" بعد دقائق من الإعلان عن فوز ميسي بجائزة الفيفا للاعب الأفضل في الموسم الماضي: "الصبر والمثابرة هما سمتان تميزان المحترف عن الهواة، كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيرا، لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن يمكنك أن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق، ضع في اعتبارك أنه بعد الليل يأتي الفجر دائما".