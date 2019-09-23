بورتوريكو تعلق الدراسة وتغلق المنشآت العامة بعد اقتراب العاصفة «كارين»



قررت السلطات في بورتوريكو إغلاق المؤسسات التعليمية والمنشآت العامة بسبب اقتراب العاصفة "كارين" من حدودها واحتمال حدوث فيضانات كثيفة شرقي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن حاكمة بورتوريكو، واندا فاسكيز جارسيد، قولها - إن الحرس الوطني بات على أهبة الاستعداد، داعية ساكني الإقليم في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات إلى البحث عن مأوى.

وأوضحت الشبكة، أن العاصفة كارين تتمركز حاليا على بعد حوالي 310 كيلومترات جنوب منطقة سانت كروا متحركة باتجاه الشمال الغربي بسرعة 12 ميلاً في الساعة، مشيرة إلى أنها من المتوقع أن تضرب بورتوريكو الثلاثاء المقبل.