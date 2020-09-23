الحكومة الألمانية: حالة نافالني الصحية مشجعة للغاية

أعربت الحكومة الألمانية عن "بالغ ارتياحها" لتحسن الحالة الصحية للمعارض الروسي الذي تعرض للتسميم، أليكسي نافالني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الأربعاء في برلين عقب خروج نافالني من مستشفى شاريتيه الجامعي في برلين: "هذا أمر مشجع جدا، ونتمنى له الشفاء التام".

ورفض زايبرت الإدلاء بتصريحات عن مكان إقامة نافالني أو خططه المستقبلية، وقال: "لست مخولا بذلك".

وأعلن مستشفى شاريتيه اليوم خروج نافالني بعد أن تحسنت حالته الصحية "لدرجة مكنت من إنهاء العلاج الطبي الحاد".

وذكر المستشفى في بيان أن نافالني أمضى 24 يوما في قسم العناية المركزة من إجمالي 32 يوما قضاها في مستشفى شاريتيه.

وجاء في البيان: "بناء على تقدم المريض وحالته الحالية، يعتقد الأطباء الذين يعالجونه أن الشفاء التام ممكن. ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه تقييم الآثار المحتملة لتسممه الحاد على المدى الطويل".

وانهار نافالني في 20 أغسطس الماضي خلال رحلة من مدينة تومسك السيبيرية إلى موسكو. وهبطت الطائرة على نحو طاريء في مدينة أومسك لتلقي العلاج في مستشفى هناك. وفي 22 آب/أغسطس، تم نقل الرجل البالغ من العمر 44 عاما إلى ألمانيا بإصرار من عائلته.

وكانت الحكومة أعلنت عقب فحوص في معمل خاص تابع للجيش الألماني أنه ثبُت بما لا يدع مجالا للشك أن نافالني تعرض للتسميم بغاز أعصاب نوفيتشوك الذي تم تطويره في العهد السوفيتي.

وأعلنت الحكومة الألمانية مؤخرا أن مختبرين متخصصين آخريين في فرنسا والسويد أكدا تسمم نافالني بغاز أعصاب من مجموعة نوفيتشوك. وينفي الكرملين هذه المزاعم.