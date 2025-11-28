إيقاف سيباستيان فيرون 6 أشهر بسبب «ممر شرفي»

تعرّض خوان سيباستيان فيرون، نجم مانشستر يونايتد وتشيلسي السابق ورئيس نادي إستوديانتس، لعقوبة الإيقاف لمدة ستة أشهر عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، بعد الأزمة التي أثارها لاعبو فريقه خلال ممر الشرف لأبطال الدوري الأرجنتيني.

فقد أدار لاعبو إستوديانتس ظهورهم لبطل الدوري الجديد روزاريو سنترال أثناء أداء ممر الشرف، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، وكان روزاريو سنترال قد تُوّج بلقب الدوري الأرجنتيني عقب إعلان تغيير في القوانين، حيث قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم منح لقب جديد للفريق الذي يحصد أكبر عدد من النقاط في بطولتي "أبرتورا" و"كلاوسورا".

وجاء هذا القرار بعد انتهاء الموسم الرسمي، الأمر الذي أثار غضب عدد من الأندية المنافسة، وكان رد فعل إستوديانتس بتنظيم احتجاج داخل الملعب، عندما استدار اللاعبون أثناء دخول روزاريو سنترال إلى استاد "خيجانتي دي أرويتو" لأداء ممر الشرف يوم الأحد.

هذا السلوك لم يمر دون عقوبات، إذ قرر الاتحاد الأرجنتيني إيقاف فيرون، البالغ من العمر 50 عامًا، لمدة ستة أشهر عن جميع أنشطة كرة القدم، يذكر أن فيرون بدأ مسيرته الكروية مع إستوديانتس وأنهاها في النادي ذاته، وتولى رئاسته للمرة الثانية في أبريل 2024 بعد أن شغل المنصب سابقًا بين 2014 و2020.

وامتدت العقوبات لتشمل لاعبي الفريق الـ11 المشاركين في الواقعة، حيث تم إيقافهم مباراتين في أولى بطولات عام 2026، كما جرى تجريد القائد سانتياجو نونيز من شارة القيادة لمدة ثلاثة أشهر.

وقال نادي إستوديانتس في بيان رسمي:" في ضوء الأحداث المعروفة للجميع، يعلن مجلس إدارة نادي إستوديانتس دي لا بلاتا أنه بصدد دراسة العقوبة المفروضة بالتفصيل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة دفاعًا عن مصالح النادي وأعضائه، وفي هذا الإطار، يؤكد المجلس دعمه الكامل لرئيسه خوان سيباستيان فيرون، وللاعب سانتياجو نونيز، ولكامل الفريق الأول."

ورغم الأزمة، فاز إستوديانتس على روزاريو سنترال بنتيجة 1-0 في المباراة ذاتها، بفضل هدف إدويين سيتر في الشوط الأول، علماً أن الفريق الخصم شهد مشاركة لاعب مانشستر يونايتد السابق أنخيل دي ماريا.