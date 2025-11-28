 تشكيل منتخب السيدات لمواجهة ليبيا في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما - بوابة الشروق
الجمعة 28 نوفمبر 2025 2:49 م القاهرة
تشكيل منتخب السيدات لمواجهة ليبيا في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما

الشروق
نشر في: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 2:30 م | آخر تحديث: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 2:30 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاماً، بقيادة أميرة يوسف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ مواجهة منتخب ليبيا في الجولة الثانية لبطولة شمال أفريقيا للشابات في المباراة التي تنطلق في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم (الجمعة) على ستاد نادي الملعب التونسي.

وشهد التشكيل 5 تغييرات عن لقاء تونس في الجولة الأولى وجاء على النحو التالي:

كنزي مجدي – جنة أحمد – حبيبة أشرف – سلمى كرم – حنين زكي– فاطمة الزهراء محمد – كاميليا أبو يوسف – جوانا جورج– فرح المهدي – حبيبة عصام – أشرقت عادل

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: رودينا عبد الرسول - حبيبة عمرو – فرحة الجارحي – منة عزت - نغم النجار.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر فاز في الجولة الأولى على نظيره التونسي صاحب الأرض بهدف رودينا عبد الرسول في الجولة الأولى.


