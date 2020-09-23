اليونان: العقوبات الأوروبية على تركيا محسومة

أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس -اليوم الأربعاء- أن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على تركيا أمر مفروغ منه، متسائلا عن سبل تفعيلها حال عدم امتثال تركيا.

ووصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "- استئناف المفاوضات اليونانية/ التركية بأنها خطوة إيجابية، ولم يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الجانبين قبل الأول والثاني من أكتوبر، وهو موعد القمة الأوروبية التي كان قد تم تأجيلها، قائلا أن كل شيء مطروح على طاولة المفاوضات، وأن اليونان تقوم بالتنسيق الكامل مع قبرص ورئيسها نيكوس أناستاسياديس.

وأكد بيتساس - في إشارة إلى الخطة الجديدة لمعالجة قضية الهجرة التي ستقدمها المفوضية الأوروبية اليوم - أن أثينا لديها معلومات جيدة بشان هذه الخطة، وستكون خطوة أولى في الاتجاه الصحيح.