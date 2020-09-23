روحاني يستحضر واقعة مقتل جورج فلويد خلال توجيهه الانتقادات لأمريكا

عقد الرئيس الإيراني حسن روحاني مماثلة بين واقعة مقتل جورج فلويد والطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة إيران، وذلك في خطاب له تم بثه اليوم الثلاثاء عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال: "إن اللقطات التي تم بثها للعالم بشأن معاملة الشرطة الأمريكية لأمريكي من أصل أفريقي تذكرنا بتجربتنا الخاصة. لقد اكتشفنا على الفور أن الأقدام التي تضغط على الرقبة هي أقدام الغطرسة (التي تضغط) على رقاب الدول المستقلة".

وأضاف: "على مدى عقود، دفعت الأمة الإيرانية الشجاعة ثمنا باهظا مماثلا لسعيها إلى الحرية والتحرر من الهيمنة والاستبداد".