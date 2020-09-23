 رئيس الوزراء البريطاني يوجه رسالة لشعبه: مصيرنا الجماعي يعتمد على سلوكنا الفردي - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء البريطاني يوجه رسالة لشعبه: مصيرنا الجماعي يعتمد على سلوكنا الفردي

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 11:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 11:53 ص

ناشد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، شعبه بالالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال «جونسون»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الأربعاء: «لم يحدث في تاريخنا أن يعتمد مصيرنا الجماعي وصحتنا الجماعية تمامًا على سلوكنا الفردي».

وأضاف «الآن هو الوقت المناسب لنا جميعًا لاستدعاء الانضباط والعزم وروح العمل الجماعي التي ستقودنا».

وأعادت السلطات البريطانية فرض قيود جديدة تستمر لمدة ستة أشهر، تشمل العمل من المنزل كلما أمكن ذلك وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت مبكر؛ للتصدي للموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا المستجد.

 

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