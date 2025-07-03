البنتاجون: لا نستطيع توزيع الأسلحة للعالم أجمع فعلينا الدفاع عن بلادنا

أعلن المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل أن الولايات المتحدة لا تستطيع توزيع الأسلحة الأمريكية في جميع أنحاء العالم ويجب أن تعطي الأولوية للدفاع عن أراضيها.



وقال بارنيل للصحفيين خلال إيجاز صحفي تعقيبا على قرار واشنطن بتعليق جزئي لإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا: "لا يمكننا توزيع الأسلحة للجميع في كل مكان. علينا الاهتمام بأمريكا وحماية وطننا وقواتنا".

وفي يوم الثلاثاء، كشفت صحيفة "بوليتيكو" عن تعليق شحنات الذخائر والأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا بسبب استنفاد المخزونات الأمريكية. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي لقناة "إن بي سي" قرار تعليق الإمدادات، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي لوضع المصالح الأمريكية في المقام الأول.

من جانبه، علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أنباء تعليق الولايات المتحدة بعض شحنات الأسلحة إلى كييف بالقول: "كلما قلّت الأسلحة الموردة لأوكرانيا، اقتربنا أكثر من نهاية العملية العسكرية الخاصة".

وسبق أن أكدت روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية السلمية، وتجر دول "الناتو" بشكل مباشرة إلى النزاع، وتشكل "لعباً بالنار".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي. كما صرّح الكرملين بأن ضخ الأسلحة في أوكرانيا من قبل الغرب لا يُسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.