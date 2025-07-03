توجيه تهمة التجسس لصالح الموساد بحق فرنسيين محتجزين في إيران

وجهت السلطات الإيرانية تهم "التجسس لحساب الموساد والتآمر لقلب النظام والإفساد في الأرض" إلى الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري المحتجزين في إيران منذ عام 2022



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي غربي قوله: "لقد تبلغنا بهذه الاتهامات" التي اعتبر أن "لا أساس لها". وقالت شقيقة كولر إن "كل ما نعرفه هو أنهما مثلا أمام قاض أكد توجيه هذه التهم الثلاث".

ويوم الأربعاء الماضي، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام في 3 جواسيس جندهم "الموساد"، خططوا لاغتيال شخصية بارزة في البلاد.

وفي سياق متصل، تمكنت أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية من اعتقال أكثر من 700 من شبكة جواسيس إسرائيل خلال 12 يوما، وهي الفترة التي استمرت خلالها الحرب المفاجئة التي شنتها إسرائيل على إيران يوم 13 يونيو وتوقفت يوم 23 يونيو بإعلان وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جدير بالذكر أن معظم الاعتقالات كانت في محافظات كرمانشاه، وأصفهان، وخوزستان، وفارس، ولرستان على التوالي، كما أنه لم يُعلن بعد عن العدد الدقيق للاعتقالات في محافظة طهران.