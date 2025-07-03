وسائل إعلام: ترامب سيعقد أول قمة له مع زعماء دول إفريقية الأسبوع المقبل

أفاد موقع "سيمافور" نقلا عن مصدره بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد الأسبوع المقبل أول لقاء على مستوى القمة له مع زعماء عدد من الدول الإفريقية.



ومن المتوقع أن تعقد القمة خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو، وسيشارك فيها رؤساء الغابون وليبيريا وموريتانيا والسنغال وغينيا بيساو.



وحسب الموقع، فإن الزعماء من المخطط أن يناقشوا مشاركة الولايات المتحدة في استثمار الثروات الطبيعية الاستراتيجية في إفريقيا الغربية وقضايا أمن المنطقة.

ويشار إلى أن قمة أوسع للولايات المتحدة وإفريقيا من المقرر أن تعقد في نيويورك في سبتمبر المقبل، وأن التحضيرات لها باتت في مرحلة متقدمة.