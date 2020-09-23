سفيرة كولومبيا تبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استقبل اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، سفيرة كولومبيا بالقاهرة، أنا ميلينا مونيوس، بمقر الهيئة بالعين السخنة، للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات المشتركة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام عدد من الدول بالمنطقة الاقتصادية خاصة مع عمليات التطوير المستمرة فى البنية التحتية ومنح مزيد من الحوافز والإعفاءات.

وعبر "شعبان" عن سعادته باهتمام الحكومة الكولومبية بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وفرص الاستثمار بها، ما يؤكد نجاح الاستثمار فيها وخطواتها الملموسة نحو منافسة المناطق الاقتصادية الأخرى، وعزز ذلك إلى سياسة المنطقة في الانفتاح على كل العالم والاهتمام بجذب استثمارات عالمية، بجانب موقعها الاستراتيجي وحوافزها الضريبية والجمركية.

وقدم شعبان، شرحاً تفصيلياً عن البنية التنظيمية والتشريعية للهيئة ومشروعات التنمية والتطوير التي تؤديها المنطقة في عدد من الأنشطة والخدمات، وأهم ما تتمتع به المنطقة من مزايا وإعفاءات وسهولة في أداء الأعمال، وسهولة الوصول للأسواق العالمية، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقي والشرق الأوسط.

من جهتها أكدت "أنا ميلينا مونيوس" حرص بلادها على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والتطلع لتواجد شركات كولومبية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبعض المميزات الحيوية مما يعزز فرص الشراكة، واهتمام بعض الدول العملاقة وتواجد شركاتها فيها، ما يجعلها تصعد بقوة خلال السنوات المقبلة.