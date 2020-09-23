المرصد السوري: القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف قرى بشمال حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قرى صغوناكة ومالكية وشوارق وعين دقنة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال محافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأضاف المرصد السوري عبر موقعه الإلكتروني، مساء الأربعاء، أنه كان قد رصد أمس اشتباكات على محور مرعناز بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا من جانب، والقوات الكردية المنتشرة في تلك المنطقة من جانب آخر، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.

وتابع أنه رصد في 21 سبتمبر الجاري، اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أُخرى على محاور مرعناز وكفر خاشر في محيط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.