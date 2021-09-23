رئيس بيلاروسيا يبعث رسالة تهنئة للعاهل السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

بعث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، رسالة تهنئة اليوم الخميس إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال لوكاشينكو في رسالته: "لقد حقق الشعب السعودي خلال وجود المملكة نتائج مهمة في مختلف القطاعات. دولتكم اليوم هي قائد سياسي واقتصادي حقيقي في منطقة الشرق الأوسط"، بحسب المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية.

وأكد لوكاشينكو، وفقا لوكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، أن التفاعل بين البلدين يتوسع باطراد عاما بعد عام، موضحا أنه على قناعة أن إمكانات العلاقات البيلاروسية السعودية لا تزال غير مستغلة بشكل كبير.

وأكد رئيس بيلاروسيا استعداد بلاده لتكثيف التعاون بشكل كبير مع المملكة العربية السعودية.