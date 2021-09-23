ألمانيا: إيداع مشتبه به في ارتكاب تعديات في حافلة سياحية بمصحة نفسية

أعلنت الشرطة والادعاء العام في ولاية بافاريا الألمانية، اليوم الأربعاء، إيداع الشخص المشتبه به في ارتكاب تعديات بحافلة سياحية مساء أمس الثلاثاء، مصحة نفسية.

كانت الواقعة تسببت في عملية كبيرة للشرطة على الطريق السريع رقم 9، تم على إثرها إغلاق قطاع من هذا الطريق في الاتجاهين.

وحسبما ذكرت الشرطة والادعاء، فإن قاضي تحقيقات أصدر أمرا بإيداع المشتبه به، 30 عاما، في مصحة متخصصة وأضافا أنه من غير المستبعد أن الرجل الذي يجري التحقيق معه بتهمة الشروع في قتل، يمر بحالة نفسية استثنائية.

ويعتقد المحققون أن الرجل هاجم مساء أمس على متن حافلة سياحية شابا، 20 عاما، وطرحه أرضا وداس رأسه مرات عديدة فضلا عن قيامه بضرب امرأة في وجهها.

وتم نقل الشاب المعتدى عليه إلى المستشفى قبل أن يغادره في وقت لاحق من ليلة الأربعاء الماضية.

وأسرعت الشرطة بقوات كبيرة إلى مكان الحافلة وكان الحديث في بداية الأمر عن "وضع تهديد" في ظل احتمال أن يكون الرجل مسلحا غير أن الشرطة استبعدت لاحقا حمل الرجل لسلاح أو قيامه باحتجاز رهائن.

وأصدر الادعاء العام في البداية أمر اعتقال بحق الرجل بتهمة محاولة القتل الخطأ وذلك قبل أن يعدل قاضي التحقيقات التهمة لاحقا للشروع في قتل وذلك حسبما صرحت متحدثة باسم الادعاء، مشيرة إلى أن المجني عليه كان نائما عندما تعرض للهجوم وهو ما يمكن أن يستوفي أركان جريمة " القتل غيلة".