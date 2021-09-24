 اليونان تسعى إلى إغلاق محطات طاقة تعمل بالفحم قبل الموعد المستهدف - بوابة الشروق
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اليونان تسعى إلى إغلاق محطات طاقة تعمل بالفحم قبل الموعد المستهدف

اليونان
اليونان
(د ب ا)
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 11:36 م | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 11:36 م
تتحرك اليونان بشكل أسرع مما كان متوقعا للتخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ، حيث تكثف حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس جهودها لمعالجة آثار أزمة المناخ العالمية.

وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الخميس "قلنا إننا سنفعل ذلك بحلول عام 2028" في إشارة إلى هدف حكومته إغلاق المصانع التي تعمل بالفحم.

وأضاف "أعتقد أنه سيكون من الممكن القيام بذلك بحلول عام 2025."

ودعا ميتسوتاكيس الحلفاء الأوروبيين إلى تسريع وتيرة جهودهم للتصدي لظاهرة تغير المناخ بعد تسببت درجات حرارة قياسية خلال الصيف في اندلاع سلسلة من الحرائق في البلاد ، التي طالت غابات وأراض زراعية ومناطق مأهولة بالسكان.

وتابع رئيس الوزراء: "لقد تعهدنا بدعم مستخدمي الكهرباء في اليونان"

وذكر " نفعل ذلك من خلال تقديم تمويل من الدولة ولكن أيضا نشجع منتجي الكهرباء على تحمل جزء من زيادة التكلفة ".

وبعد أن عدلت اليونان توقعاتها للنمو للعام بأكمله إلى 9ر5٪ بعد الربع الثاني القوي، مع وصول الإنتاج إلى ما قبل مستويات جائحة كورونا ، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف ربما يثبت أنه متحفظ للغاية.

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