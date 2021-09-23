 «إيه بي سي نيوز»: لجنة التحقيق في هجمات 6 يناير الماضي على الكونجرس قد تستدعي مساعدي ترامب - بوابة الشروق
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«إيه بي سي نيوز»: لجنة التحقيق في هجمات 6 يناير الماضي على الكونجرس قد تستدعي مساعدي ترامب

أ ش أ
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 6:06 ص | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 6:06 ص

أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في الهجمات التي وقعت في 6 يناير الماضي واستهدفت مبنى الكابيتول الأمريكي قد تصدر أوامر بالاستدعاء لبعض مساعدي ترامب خلال الأيام المقبلة.
وذكرت الشبكة أن هذه الأوامر قد تستهدف العديد من المساعدين السابقين رفيعي المستوى للرئيس السابق دونالد ترامب وذلك من أجل الحصول المعلومات.
وأضافت "إيه بي سي نيوز" أن عضو الكونجرس السابق عن الحزب الجمهوري ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز، ومساعدا البيت الأبيض دان سكافينو وستيفن ميلر من بين الجهات التي قد يتهم إحضارها.

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