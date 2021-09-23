شُيع اليوم الخميس في العاصمة الجزائرية جثمان رئيس الدولة ومجلس الأمة السابق عبد القادر بن صالح، الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر ناهز 80 عاما.

وحضر مراسم الجنازة التي أخذت الطابع الرسمي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الدولة.

ودفن بن صالح، بمربع الشهداء في مقبرة العالية حيث يرقد كبار قادة الجزائر بينهم رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي توفي يوم الجمعة الماضي.

وقرر الرئيس الجزائري تنكيس العلم الوطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من أمس الأربعاء، عبر كامل التراب الوطني بعد الإعلان عن وفاة بن صالح، الذي كان يعاني من مرض السرطان.

وتولى الراحل بن صالح في الرابع من أبريل 2019 مهامه كرئيس للدولة عقب تصريح المجلس الدستوري المتعلق قبل ذلك بأيام بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية تبعا لاستقالة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وانتهت مهمة بن صالح، كرئيس للدولة عقب انتخاب تبون، رئيسا للجمهورية يوم 12 ديسمبر 2019. وبتاريخ الرابع يناير 2020، أخطر بن صالح، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمة منذ 2002، في رسالة وجهها للرئيس تبون، برغبته في إنهاء عهدته على رأس هذه الهيئة.

وقبل ذلك انتخب بن صالح، رئيسا لمجلس النواب الجزائري ( المجلس الشعبي الوطني) عام 1997، وفي عام 2000 انتخب رئيسا لاتحاد البرلمان العربي، ولاحقا رئيسا للاتحاد البرلماني الأفريقي.