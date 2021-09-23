متاجر آبل تقرر منح مكافآت لموظفيها في خطوة نادرة

قررت شركة آبل منح موظفي متاجرها مكافآت لمرة واحدة الشهر المقبل، وهي خطوة نادرة تأتي عقب جهد كبير لإعادة عمليات البيع بالتجزئة إلى المسار الصحيح بعد الإغلاق بسبب الجائحة.

وستقدم الشركة 1000 دولار لكل موظف في قطاع التجزئة تم تعيينه قبل 31 مارس، بينما سيحصل أي شخص انضم للشركة بعد هذا التاريخ على 500 دولار، وفقا لمصادر مطلعة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الموظفين الجدد الذين التحقوا بالعمل في موسم التسوق في العطلات سيحصلون على 200 دولار.

وسيحصل موظفو "آبل كير"، قسم الدعم الفني، وموظفو المبيعات عبر الإنترنت أيضا على مكافآت.