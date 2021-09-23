 أبو الغيط: «لو مصر والسعودية اتلموا على بعض بشكل أكثر قوة وقالوا لأ بيبقى لأ» - بوابة الشروق
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أبو الغيط: «لو مصر والسعودية اتلموا على بعض بشكل أكثر قوة وقالوا لأ بيبقى لأ»

علمي مصر والسعودية
علمي مصر والسعودية
أحمد علاء
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 2:42 ص | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 2:42 ص

شدّد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على قوة وتأثير التقارب بين مصر والسعودية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء: "لو الطرفين اتلموا على بعض بشكل أكثر قوة وقالوا لأ بيبقى لأ.. ويمكن طرف واحد منهم قال لأ يبقى لأ".

وأضاف أن هذا الواقع يستدعي الحرص في التعامل مع البلدين، لافتًا إلى أن المملكة تمثّل أهمية كبيرة باعتبارها ممرًا حيويًّا واستراتيجيًّا كونها تطل على البحر الأحمر، كما أنّها تطل على منطقة الخليج، وهي منطقة نفط وتحمل أهمية استراتيجية كبيرة.

وذكر أبو الغيط عن مصر: "معبر رهيب وقوة بشرية هائلة، وإمكانيات علمية وثقافية وتأثير في الإقليم".

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