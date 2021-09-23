تعرض قناة MBC مصر، في الثامنة مساء غد الجمعة أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "شوكت وشطانوفي".

وتدور أحداث مسرحية "شوكت وشطانوفي"، في أجواء كوميدية ساخرة داخل إحدى الفرق المسرحية التي تحدث مشاكل بين أعضائها مما يدفع مؤسس الفرقة للبحث عن وجوه جديدة للمشاركة في التمثيل مما يُفجر الكثير من المُفارقات الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.