تراجع سعر النفط الأمريكي إلى أقل من 80 دولارا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خلال تعاملات اليوم الجمعة؛ لتسجل أطول فترة تراجع أسبوعية خلال العام الحالي، في الوقت الذي تكثف فيه البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة الأمر الذي يكثف الشكوك حول النمو الاقتصادي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، تراجع إلى أقل من 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ يناير الماضي، مع استمرار تراجع السعر للأسبوع الرابع على التوالي.



وأشارت بلومبرج إلى أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قدم يوم الأربعاء الماضي إشارة واضحة إلى استمرار تشديد السياسة النقدية بعد قراره زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، وتلاه عدد كبير من البنوك المركزية من جنوب أفريقيا حتى النرويج في زيادة أسعار الفائدة، لكبح جماح التضخم مما يثير المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي مما سيؤدي إلى تراجع الطلب على الطاقة.



وقال جون كيلدوف الشريك المؤسس في شركة أجيان كابيتال للوساطة إن المخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد الأمريكي وغيره من الاقتصادات في العالم تؤثر على سوق الطاقة.



وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 53ر3 دولار إلى 96ر79 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل في تعاملات الساعة التاسعة صباحا تقريبا بتوقيت نيويورك، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 34ر3 دولار إلى 12ر87 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.