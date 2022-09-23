إغلاق أول مفاعل بلجيكي في إطار الاستغناء التدريجي عن الطاقة النووية

أفادت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" بأنه سيتم فصل أول مفاعل نووي عن شبكة الطاقة مساء اليوم الجمعة، في إطار استغناء بلجيكا التدريجي المثير للجدل عن الطاقة النووية.



يشار إلى أن المفاعل الواقع في دويل بالقرب من مدينة أنتويرب هو واحد من سبعة مفاعلات تقع في محطتي طاقة نووية في بلجيكا.



يذكر أن تخلي بلجيكا عن توليد الطاقة النووية بحلول 2025 تم اتخاذ قرار بشأنه في 2003.



وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في مارس رغم ذلك أن هناك مفاعلين سيبقيان قيد التشغيل حتى 2035 وسط مخاوف من أمن الطاقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا.



وأفادت شركة "إليا" القائمة على تشغيل شبكة الطاقة الطاقة النووية أسهمت بـ4ر52% من الطاقة الكهربية التي تم توليدها في 2021.



وذكرت وكالة "بلجا" أن بضع عشرات المتظاهرين والساسة المحليين تجمعوا في دويل اليوم احتجاجا على إغلاق المفاعل.



ومن المقرر أن يتم فصل مفاعل ثان عن الشبكة في فبراير في تيانج، كما سيتم إغلاق ثلاثة مفاعلات أخرى في 2025.