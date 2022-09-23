مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي: بالتأكيد سيتم رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة

صرح مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة أن البنك سوف يمضي قدما في رفع تكاليف الاقتراض، بالرغم من مخاطر الركود في أوروبا.

وصرح مارتينز كازاكس عضو مجلس محافظي البنك، في تصريحات لتليفزيون لاتفيا اليوم الجمعة أنه "مازال يتعين رفع أسعار الفائدة"، مضيفا أنه "خلال الأسابيع المقبلة، سوف نرفع بالقطع أسعار الفائدة".

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه هي أحدث تصريحات بشأن ضرورة رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة أزمة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي ارتفعت خمسة أمثال النسبة التي يستهدفها البنك وتبلغ 2 بالمئة. وفي منطقة البلطيق ارتفعت الأسعار بنسبة تتجاوز 20 بالمئة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا بوتيرة سريعة، حيث توقع مصرف "دويتشه بنك" الألماني هذا الاسبوع حدوث موجة ركود أكثر عمقا عما كان يتوقع في وقت سابق، بعد ان أوقفت روسيا امدادات الطاقة إلى أوروبا.

وذكر كازاكس أن تراجع قيمة اليورو، في ظل رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة سريعة، يفاقم الضغوط التضخمية عن طريق رفع تكاليف الاستيراد.