انطلاق الاستفتاء في أربع مناطق أوكرانية بشأن الانضمام إلى روسيا

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انطلقت صباح اليوم الجمعة في أربع مناطق أوكرانية وهى جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا وخيرسون وزابوريجيا، عملية التصويت في الاستفتاء بشأن انضمامها إلى روسيا.

وسيستمر التصويت خمسة أيام حتى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، بحسب قناة"ار تي عربية "الروسية.

وقالت "ار تي عربية " إنه لأسباب أمنية سيجري التصويت خلال الأيام الأربعة الأولى في المنازل وفي اليوم الأخير فقط ستستضيفه مراكز الاقتراع.

ولضمان حقوق اللاجئين، أقيمت مراكز اقتراع في أنحاء روسيا، ومنذ ساعات فتحت أبوابها مراكز التصويت الواقعة في المقاطعات والأقاليم بشرق روسيا.

يذكر أن الدول الغربية والولايات المتحدة انتقدت بشدة الاستفتاء ووصفته بأنه مخالف للقانون الدولي.

كانت روسيا قد اعترفت بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك كدولتين مستقلتين عقب الغزو الروسي لأوكرانيا .