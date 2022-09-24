أبو الغيط: الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة اليمنية

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الرئاسي اليمني محمد رشاد العليمي، وذلك على هامش مشاركته في الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، أن أبو الغيط إستمع بإهتمام لرؤية رئيس المجلس الرئاسي اليمني لتطورات الأوضاع في بلاده، خاصة ما يتعلق بالصراع الدائر مع الحوثيين وإحتمالات تمديد الهدنة مطلع الشهر المقبل.

وأكد أبو الغيط خلال اللقاء على دعم الجامعة العربية للحكومة الشرعية وللجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل على إستعادة مؤسسات الدولة وفاعليتها، في ظل أوضاع بالغة الصعوبة من النواحي الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وأوضح رشدي أن أبو الغيط أعرب عن رؤيته بأن الحل السياسي يظل الطريق الوحيد لمعالجة الأزمة اليمنية، وأن الهدنة توفر فرصة لتخفيف معاناة اليمنيين في عموم البلاد، برغم ما شهدته من خروقات من الجانب الحوثي، ومن مماطلة في تلبية بنودها خاصة لجهة فتح الطريق لمدينة تعز المحاصرة منذ سبع سنوات.

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده أن التدخلات الخارجية أضرت باليمن وأسهمت في إطالة أمد الأزمة، معرباً عن أمله في أن يسمح تمديد الهدنة بفتح مسار للحوار السياسي وتسوية النزاع القائم بلا إقصاء لأي طرف، وبهدف الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته، وضمان ألا يُشكل تهديداً على أي من جيرانه.